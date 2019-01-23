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Мессі та Бускетс пропустять матч Барселони проти Севільї в Кубку Іспанії – Боатенг може дебютувати за "блаугранас"

12:02 509 Читать на русском
Мессі та Бускетс пропустять матч Барселони проти Севільї в Кубку Іспанії – Боатенг може дебютувати за "блаугранас"
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Лідери Барселони Ліонель Мессі та Серхіо Бускетс не зможуть допомогти своїй команді в сьогоднішньому кубковому матчі проти Севільї.

Хабвек Серхіо Бускетс та форвард Ліонель Мессі не потрапили до заявки каталонської команди на перший матч 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Севільї, інформує прес-служба "синьо-гранатових".

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Повідомляється, що причина відсутності цих гравців – рішення Ернесто Вальверде. Окрім цього, через травми не зіграють Усман Дембеле, Рафінья та Самуель Умтіті. Не допоможе Барселоні й Джейсон Мурільйо, який відбуватиме дискваліфікацію.

Заявка Барселони на матч проти Севільї:

Голкіпери: Тер Штеген, Сіллессен;

Захисники: Семеду, Піке, Лангле, Альба, Вермален;

Півзахисники: Коутінью, Артур, Малком, Ракітіч, Кевін-Прінс Боатенг, Роберто, Аленья, Відаль, Пуч, Оріоль Бускетс;

Форвард: Л. Суарес.

Нагадаємо, чвертьфінальний матч Кубка Іспанії між Севільєю та Барселоною зіграють сьогодні. Початок зустрічі о 22:30 за Києвом.

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Кубок Іспанії1/4 фіналу, перші матчі

Севілья - Барселона: Середа 23 січня 2019

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Севілья - Барселона
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