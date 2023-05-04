Барселона перед літнім трансферним вікном приводить свої фінанси до ладу.

Фінансові труднощі "блаугранас" призвели до того, що керівництво не могло зареєструвати новий контракт Гаві. Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас щоразу наголошує, що каталонці зіткнуться з проблемами влітку, якщо не розвантажать зарплатну відомість.

Барселона зробила офіційну пропозицію Мессі – смішна зарплата у порівнянні з ПСЖ

Як повідомляє Cadena SER, Барселона успішно скоротила зарплатню на 120 мільйонів євро. Для того, щоб без проблем реєструвати нові угоди, каталонцям залишилось зменшити відомість ще на 80 мільйонів.

Ймовірно, що прагнення швидко покращите своє фінансове становище пов'язане з бажанням повернути Лео Мессі до команди. Нагадаємо, що Барселона вже зробила пропозицію аргентинцю й очікує на його відповідь.

| BREAKIG: FC Barcelona have successfully reduced €120M in wages & new income! The club now only needs €80M more to be back to signing normally & comply with La Liga's rules.@La_SER [️] pic.twitter.com/2q0gs3uOcB — Managing Barça (@ManagingBarca) May 4, 2023

Повернення Мессі: найкращий гравець Барси може піти, чистка на 200 мільйонів, вдвічі менший стадіон, інші перешкоди