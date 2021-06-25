Ліонель Мессі закручує до межі інтригу щодо підписання нової угоди з Барселоною.

Наразі сторони не досягли цілковитої згоди у питанні продовження співпраці, інформує AS з посиланням на журналіста Ману Карреньо.

Роналду і Мессі в Барселоні – Лапорта замахнувся на неможливе

Залишаються деякі розбіжності, проте зарплатні вони не стосуються. Барселона та Мессі налаштовані оптимістично і сподіваються таки знайти компроміс. Наразі зірка допомагає збірній Аргентини на Копа Амеріка.

Додамо, що у минулому сезоні Ла Ліги Мессі провів 35 матчів, в яких відзначився 30-ма голами та 11-ма асистами.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує