Мессі та Барселона досі не домовилися про новий контракт – між сторонами є розбіжності
25 червня 12:48 - Читать на русском
Ліонель Мессі закручує до межі інтригу щодо підписання нової угоди з Барселоною.
Наразі сторони не досягли цілковитої згоди у питанні продовження співпраці, інформує AS з посиланням на журналіста Ману Карреньо.
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Залишаються деякі розбіжності, проте зарплатні вони не стосуються. Барселона та Мессі налаштовані оптимістично і сподіваються таки знайти компроміс. Наразі зірка допомагає збірній Аргентини на Копа Амеріка.
Додамо, що у минулому сезоні Ла Ліги Мессі провів 35 матчів, в яких відзначився 30-ма голами та 11-ма асистами.
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