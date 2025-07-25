Зірки Інтера Маямі Ліонель Мессі та Жорді Альба пропустять матч з Цинциннаті через дискваліфікацію.

Мессі та Альба пропустили Матч всіх зірок. Хоча офіційної причини відмови озвучено не було, головний тренер Інтера Майамі Хав'єр Маскерно заявив у п'ятницю, що аргентинець втомився.

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Правила МЛС передбачають, що гравці, які пропустили Матч всіх зірок не через травму, повинні бути покарані дискваліфікацією на один матч. Златан Ібрагімовіч був дискваліфікований за пропуск Матчу всіх зірок у 2018 році.

Інтер Маямі зіграв дев'ять матчів за 35 днів між Клубним чемпіонатом світу ФІФА і регулярним чемпіонатом МЛС, і Мессі відіграв кожну хвилину.

Ці вихідні Інтер зіграє з Цинциннаті у вирішальному матчі за звання чемпіона Supporters' Shield. Дует гравців Цинциннаті Евандер і Майлз Робінсон взяли участь у Матчі всіх зірок, а головний тренер Пет Нунан заявив у п'ятницю, що клуб ніколи не розглядав можливість відсторонення своїх гравців від участі у грі.

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