Антонелла Рокуццо, дружина нападника Барселони Ліонеля Мессі, дбає за стиль родини навіть у святвечір.

Ліонель Мессі з коханою та трьома синами вирішили відволіктись від усіх чуток навколо майбутнього форварда Барси та провести разом різдвяний вечір.

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Антонелла Рокуццо одягнула сім'ю у червоні піжами від відомого бренду та опублікувала фото в Instagram. "Бажаємо вам свята, сповненого любові і здоров'я. З Різдвом", – підписала світлину чарівна дружина аргентинця.

Нагадаємо, влітку Мессі хотів покинути Барселону, але керівництво клубу його не відпустило, що перетворилось у публічний конфлікт.

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