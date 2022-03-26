"Я справді не знаю, що буде у червні, вересні. Після чемпіонату світу мен доведеться все переосмислити, добре це чи погано.

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У збірній Аргентини чудовий колектив. Люди мене дуже люблять і з кожним днем дають мені дедалі більше. Я дуже вдячний. Це приносить мені радість щоразу, коли я приїжджаю до Аргентини. Після перемоги на Кубку Америки та багато іншого. Все йде своєю чергою, а на полі все легше. Перемога допомагає зробити все приємнішим та простішим", – наводить слова Мессі Goal.

Нагадаємо, у червні 2016-го Лео вже прощався зі збірною Аргентини, однак доволі швидко змінив своє рішення. Зараз в активі 34-річного нападника 158 матчів і 81 гол за "альбіселесте".

Мессі забив вперше за 1,5 місяця і допоміг Аргентині розгромити Венесуелу – героями були зовсім інші люди