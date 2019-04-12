toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ШАХТАР - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО

Мессі, Суарес та ще три ключові гравці Барселони не потрапили до заявки на матч проти Уески

21:44 227 Читать на русском
Мессі, Суарес та ще три ключові гравці Барселони не потрапили до заявки на матч проти Уески
Луїс Суарес, Ліонель Мессі та Іван Ракітіч / Фото Barca Blaugranes

Барселона гратиме далеко не основним складом проти аутсайдера Прімери Уески.

 

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде оголосив заявку на поєдинок 32-го туру Ла Ліги проти Уески.

Манчестер Юнайтед – Барселона: Смоллінг розбив Мессі обличчя – криваві фото

Іспанський фахівець вирішив надати відпочинок Ліонелю Мессі та Серхіо Бускетсу. Луїс Суарес і Жерар Піке не зможуть зіграти через дискваліфікацію. Іван Ракітіч не допоможе "блаугранас" через температуру.

Після 31-го туру чемпіонату Іспанії Барселона лідирує в турнірній таблиці з відривом в 11 очок від Атлетіко.

Поєдинок з Уескою відбудеться 13 квітня, початок о 17:15.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив

Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Жерар Піке Жерар Піке Луїс Суарес Луїс Суарес Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Уеска - Барселона Іван Ракітіч Іван Ракітіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
39
хв
Маріуполь
14:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук