Мессі, Суарес та ще три ключові гравці Барселони не потрапили до заявки на матч проти Уески

Барселона гратиме далеко не основним складом проти аутсайдера Прімери Уески.

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде оголосив заявку на поєдинок 32-го туру Ла Ліги проти Уески.

Манчестер Юнайтед – Барселона: Смоллінг розбив Мессі обличчя – криваві фото

Іспанський фахівець вирішив надати відпочинок Ліонелю Мессі та Серхіо Бускетсу. Луїс Суарес і Жерар Піке не зможуть зіграти через дискваліфікацію. Іван Ракітіч не допоможе "блаугранас" через температуру.

Після 31-го туру чемпіонату Іспанії Барселона лідирує в турнірній таблиці з відривом в 11 очок від Атлетіко.

Поєдинок з Уескою відбудеться 13 квітня, початок о 17:15.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив