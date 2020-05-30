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Мессі, Суарес та Рамос знялися в новому кліпі Енріке Іглесіаса

00:46 104 Читать на русском
Мессі, Суарес та Рамос знялися в новому кліпі Енріке Іглесіаса
У кліпі сутички не було / Getty Images

Відомий поп-виконавець Енріке Іглесіас спільно з Anuel AA презентував нову роботу. У відеокліпі можна помітити декількох зірок футболу.

Участь у зйомках кліпу 45-річного Іглесіаса на пісню Futbol y Rumba взяли лідери Барселони – Ліонель Мессі та Луїс Суарес. Не обійшлося і без Реала, представником якого був капітан команди Серхіо Рамос.

Нагадаємо, наразі іспанські клуби готуються до відновлення сезону, яке заплановане на 11 червня. Після 27 турів Ла Ліги Барселона випереджає Реал на 2 очки. До фінішу чемпіонату залишилося 11 турів.

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Теги
Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Серхіо Рамос Серхіо Рамос Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона
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