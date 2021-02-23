Ліонель Мессі та інші футбольні зірки продовжують з'являтися в рекламних роликах.

Перед матчами поточної Ліги чемпіонів можна буде насолодитися новою рекламою від Pepsi.

Клопп знявся в новій рекламі, де "перетворився" в жінку – кумедне відео

У яскравому відео взяли участь Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Джейдон Санчо (Борусія Д) і Шаніс ван де Санден (жіноча команда Вольфсбурга). Ліонель Мессі став справжньою окрасою фінальної сцени. Зірка Барселони нишком "поцупив" банку напою, коли головна героїня ролику відволіклася.

Додамо, що Pepsi співпрацює з УЄФА вже 6 років, а чинний контракт розрахований до 2024-го.

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