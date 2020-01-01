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Мессі став найкращим голеадором десятиріччя, впевнено обійшовши Роналду

13:54 625 Читать на русском
Мессі став найкращим голеадором десятиріччя, впевнено обійшовши Роналду
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Володар "Золотого м’яча-2019" Ліонель Мессі продовжує впевнено очолювати рейтинг найкращих бомбардирів сучасності.

Авторитетний портал Transfermarkt оприлюднив топ-20 найкращих бомбардирів останнього десятиріччя. Першу сходинку зі значним відривом посів нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі. Аргентинець зумів у 521 матчі відзначитись 522 рази.

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За ним розташувався форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду – на рахунку португальця 477 влучних пострілів у 489 поєдинках. Замкнув трійку представник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі – поляк у 454 матчах 324 рази змушував голкіперів суперника виймати м’яча із власних воріт.

Десяту сходинку посів нападник Реала Карім Бензема (232 голи у 470 матчах), а замикає елітну "двадцятку" представник Атлетіко Аріц Адуріс (178 влучних пострілів у 415 поєдинках).

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