Ельма Авейру у захваті від свого зіркового брата і привітала Кріштіану з дублем у ворота Барселони (3:0) в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Дубль Роналду у відеоогляді матчу Барселона – Ювентус – 0:3

Сестра 35-річного португальця опублікувала в Instagram малюнок, на якому зображений Кріштіану під час святкування гола, а перед ним на колінах розташувався Ліонель Мессі. "Мій король. Найкращий в історії", – підписала світлину Ельма.

Нагадаємо, Ювентус та Барселона здобули путівки у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру.

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