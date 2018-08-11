toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ АПЛ ШАХТАР - ВОРСКЛА

Мессі став капітаном Барселони

16:39 244 Читать на русском
Мессі став капітаном Барселони
Капітани Барселони у сезоні 2018/19

Нападник Барселони Ліонель Мессі буде головним капітаном команди в сезоні 2018/19.

Барселона визначилась з капітанами на новий сезон, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Першим капітаном "синьо-гранатових" стане Ліонель Мессі. Віце-капітаном – Серхіо Бускетс, третім – Жерар Піке, а четвертим – Серхі Роберто. Варто зауважити, що вся капітанська четвірка – вихованці молодіжної академії Барселони.

Барселона – Севілья: Мессі може здобути рекордний 33-й титул у складі каталонців

Останні три сезони капітаном Барселони був Андрес Іньєста, який цього літа покинув команду. Довше за всіх у каталонському клубі капітанську пов'язку носив захисник Карлес Пуйоль. Він був капітаном з 2004-го по 2014-й роки.

Ліонель Мессі виступає в складі Барселони з 2003 року і з тих пір за першу команду каталонців зіграв 637 матчів і забив 552 голи.

Іньєста забив божественний дебютний гол за Віссел Кобе

Теги
Барселона Барселона Іспанія Серхі Роберто Серхі Роберто Ліонель Мессі Ліонель Мессі Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Жерар Піке Жерар Піке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
40
хв
Шахтар
19:30
Ворскла
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук