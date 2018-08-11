Мессі став капітаном Барселони

Нападник Барселони Ліонель Мессі буде головним капітаном команди в сезоні 2018/19.

Барселона визначилась з капітанами на новий сезон, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Першим капітаном "синьо-гранатових" стане Ліонель Мессі. Віце-капітаном – Серхіо Бускетс, третім – Жерар Піке, а четвертим – Серхі Роберто. Варто зауважити, що вся капітанська четвірка – вихованці молодіжної академії Барселони.

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Останні три сезони капітаном Барселони був Андрес Іньєста, який цього літа покинув команду. Довше за всіх у каталонському клубі капітанську пов'язку носив захисник Карлес Пуйоль. Він був капітаном з 2004-го по 2014-й роки.

Ліонель Мессі виступає в складі Барселони з 2003 року і з тих пір за першу команду каталонців зіграв 637 матчів і забив 552 голи.

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