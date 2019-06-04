toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ ВІКТОР СКРИПНИК ЛУКА ЙОВІЧ ДИНАМО

Мессі став автором найкращого гола у Лізі чемпіонів-2018/19

18:37 529 Читать на русском
Мессі став автором найкращого гола у Лізі чемпіонів-2018/19
Ліонель Мессі / ФК Барселона

УЄФА визнав гол Ліонеля Мессі у ворота Ліверпуля найкращим у розіграші Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

26’ Луїс Суарес
75’ Ліонель Мессі
82’ Ліонель Мессі
 
26’ Луїс Суарес
75’ Ліонель Мессі
82’ Ліонель Мессі

Ліонель Мессі відзначився неймовірним голом зі штрафного у ворота Ліверпуля у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів (3:0). УЄФА визнав цей м'яч найкращим у турнірі у сезоні 2018/19.

Моурінью назвав 11 найкращих гравців Ліги чемпіонів-2018/19 за своєю версією – у списку 6 гравців Ліверпуля

Після цього поєдинку Барселона, здавалось би, була одним кроком у фіналі, але за 6 днів Енфілд став свідком одного з найфеєричніших камбеків в історії, і у підсумку саме мерсисайдці вийшли у фінал та виграли трофей.

Мессі став найкращим бомбардиром розіграшу Ліги чемпіонів, перервавши гегемонію Кріштіану Роналду.

blog_ava
Одразу 7 гравців покинули Олександрію: серед них – Цуріков та Лучкевич
00:57
5312
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона Барселона - Ліверпуль Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ліга чемпіонів Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
20
год
:
10
хв
Колумбія U-20
16:30
Україна U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук