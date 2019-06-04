Мессі став автором найкращого гола у Лізі чемпіонів-2018/19

УЄФА визнав гол Ліонеля Мессі у ворота Ліверпуля найкращим у розіграші Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Ліонель Мессі відзначився неймовірним голом зі штрафного у ворота Ліверпуля у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів (3:0). УЄФА визнав цей м'яч найкращим у турнірі у сезоні 2018/19.

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Після цього поєдинку Барселона, здавалось би, була одним кроком у фіналі, але за 6 днів Енфілд став свідком одного з найфеєричніших камбеків в історії, і у підсумку саме мерсисайдці вийшли у фінал та виграли трофей.

Мессі став найкращим бомбардиром розіграшу Ліги чемпіонів, перервавши гегемонію Кріштіану Роналду.