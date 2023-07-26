Аргентинська зірка провів другий матч за нову команду. Мессі в черговий раз продемонстрував свої навички, забивши два голи, що принесли другу поспіль перемогу Інтеру Маямі. За 13 хвилин до кінця зустрічі головний тренер Тата Мартіно вирішив замінити Лео. Як тільки аргентинець покинув поле, на трибунах почалася тиснява, оскільки фанати вирішили не залишатися до фінального свистка.

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"Лео така важлива фігура у світі, що важко не зрозуміти таке ставлення вболівальників. Але я очікував, що вони залишаться до останнього, щоб поаплодувати команді", – виправдав поведінку фанатів Тата Мартіно.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі у двох матчах за Інтер Маямі забив три голи та віддав одну результативну передачу.

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