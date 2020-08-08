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Мессі спить на антикоронавірусному матраці – зірка Барселони дивно захищається від COVID-19

16:17 - Читать на русском
Мессі спить на антикоронавірусному матраці – зірка Барселони дивно захищається від COVID-19
Ліонель Мессі / Getty Images

Ліонель Мессі всіма можливими способами намагається вберегти своє здоров'я перед матчем проти Наполі.

Форвард каталонської Барселони спить на спеціальному антикоронавірусному матраці, повідомляє авторитетне видання Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, матраци виготовлені в Іспанії та мають спеціальний тип покриття, що вбиває 99,84% вірусів. Зазначається, що Мессі вирішив змінити всі матраци у своєму домі на нові з захистом у вигляді наночастинок.

Додамо, що команда Мессі зустрінеться з Наполі на Камп Ноу вже сьогодні, 8 серпня, початок – о 22:00. Перший матч завершився з рахунком 1:1. До слова, в цьому сезоні Ліонель провів 42 матчі за Барселону, відзначився 30 голами та 26 асистами.

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Теги
Іспанія Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона коронавірус
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