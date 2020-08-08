Мессі спить на антикоронавірусному матраці – зірка Барселони дивно захищається від COVID-19

Форвард каталонської Барселони спить на спеціальному антикоронавірусному матраці, повідомляє авторитетне видання Mundo Deportivo.

Барселона – Наполі: Мессі не виключає вильоту з Ліги чемпіонів

За інформацією видання, матраци виготовлені в Іспанії та мають спеціальний тип покриття, що вбиває 99,84% вірусів. Зазначається, що Мессі вирішив змінити всі матраци у своєму домі на нові з захистом у вигляді наночастинок.

Додамо, що команда Мессі зустрінеться з Наполі на Камп Ноу вже сьогодні, 8 серпня, початок – о 22:00. Перший матч завершився з рахунком 1:1. До слова, в цьому сезоні Ліонель провів 42 матчі за Барселону, відзначився 30 голами та 26 асистами.

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