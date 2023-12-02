"Я не втратив голову. Це було трохи схоже на те, що сталося з Лєвандовскі. Мене нервує, коли люди багато розмовляють за межами поля та не поважають свого суперника. Я ніколи не був таким. На полі може статися мільйон речей, але вони залишаються там.

Мессі навмисне принизив суперзірку Барселони: "Я був розлючений"

Перед грою я ніколи такого не робив, щоб додати напруги чи принизити когось. Мені не подобається, коли зі мною так роблять. Думаю, Луї ван Гал тоді зробив це дещо навмисне, їхній голкіпер також провокував. Мені не подобаються такі речі.

Коли я пішов святкувати перед лавою запасних Нідерландів, то відразу пожалкував про це. Сказав собі: "Який же я ідіот, навіщо зробив це. Зараз ще не вистачає, щоб вони зрівняли рахунок, і ми не виграли". Після провокацій зазвичай так і стається", – наводить слова Мессі Ole.

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