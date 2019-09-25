Мессі сьогодні пройде медобстеження, яке визначить важкість його пошкодження

Нападник Барселони Ліонель Мессі не зміг дограти матч проти Вільяреала у 6 турі чемпіонату Іспанії.

Сьогодні зірковий аргентинець пройде медичне обстеження, яке визначить важкість його травми, інформує Sports.es.

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Під час гри проти Вільяреала Мессі відчув дискомфорт в м'язах лівого бедра, і тренерський штаб Барселони вирішив не ризикувати станом здоров'я свого лідера. Ернесто Вальверде висловив сподівання, що пошкодження Ліонеля не надто серйозне, і він зможе повернутися найближчим часом. Ймовірно, Мессі пропустить матч наступного туру Прімери проти Хетафе (28 вересня).

До слова, це вже не перша травма 32-річного нападника у поточному сезоні – він пропустив старт кампанії через пошкодження гомілки.

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