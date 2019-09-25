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Мессі сьогодні пройде медобстеження, яке визначить важкість його пошкодження

10:41 369 Читать на русском
Мессі сьогодні пройде медобстеження, яке визначить важкість його пошкодження
Ліонель Мессі / Reuters

Нападник Барселони Ліонель Мессі не зміг дограти матч проти Вільяреала у 6 турі чемпіонату Іспанії.

6’ Антуан Грізманн
15’ Артур
 
Сантьяго Касорла 44’
6’ Антуан Грізманн
15’ Артур
44’ Сантьяго Касорла

Сьогодні зірковий аргентинець пройде медичне обстеження, яке визначить важкість його травми, інформує Sports.es.

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Під час гри проти Вільяреала Мессі відчув дискомфорт в м'язах лівого бедра, і тренерський штаб Барселони вирішив не ризикувати станом здоров'я свого лідера. Ернесто Вальверде висловив сподівання, що пошкодження Ліонеля не надто серйозне, і він зможе повернутися найближчим часом. Ймовірно, Мессі пропустить матч наступного туру Прімери проти Хетафе (28 вересня).

До слова, це вже не перша травма 32-річного нападника у поточному сезоні – він пропустив старт кампанії через пошкодження гомілки.

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Теги
Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона - Вільяреал Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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