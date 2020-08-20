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Мессі сьогодні проведе доленосну зустріч з Куманом

18:55 - Читать на русском
Мессі сьогодні проведе доленосну зустріч з Куманом
Рональд Куман / Сайт Барселони

Ліонель Мессі не хоче гаяти часу, щоб з'ясувати з Барселоною ключові питання на наступний сезон.

Сьогодні (20 серпня) відбудеться особиста зустріч аргентинця і новоспечненого тренера "блаугранас" Рональда Кумана, інформує Marca. Заради неї лідер Барселони навіть перервав свою відпустку.

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Розмова Мессі і Кумана може остаточно вирішити долю 33-річного форварда в клубі. Приниження від Баварії (2:8) в Лізі чемпіонів неабияк розчарувало Ліонеля і змусило задуматися над продовженням кар'єри в іншому місці. Втім, Куман відкрито заявив, що хоче зробити шестиразового володаря "Золотого м'яча" ключовим виконавцем свого проекту. Нідерландський фахівець сподівається в особистій розмові розвіяти всі сумніви Мессі.

Зазначається, що новий тренер Барселони планує зустрічі і з іншими гравцями команди – Бускетсом, Піке та Серхі Роберто.

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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Рональд Рональд Куман
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