"Я робив все можливе, щоб залишитись у команді, але мене ніколи не просили грати безкоштовно. Мене попросили знизити зарплату на 50%, і я погодився без проблем. Ми були готові й надалі допомагати клубу, а моїм бажанням та бажанням моєї родини було залишитись у Барселоні.

Мессі заявив про бажання повернутись у Барселону

Ніхто не просив мене грати безкоштовно, але в той же час мені здається, що слова, які сказав президент Лапорта, є недоречними. Вони завдали мені болю і дозволили людям сумніватись у мені, на що я не заслуговував", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Барса не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем, і 34-річний аргентинець перебрався у ПСЖ.

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