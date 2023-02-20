Ліонель Мессі не забуває місце, де провів майже всю свою кар'єру.

Журналіст Віктор Наварро опублікував відео, як аргентинець разом з дружиною та дітьми прибув до аеропорта Барселони.

Переможний штрафний Мессі і дубль Мбаппе у відеоогляді шаленого матчу ПСЖ – Лілль – 4:3

ПСЖ дав своїм гравцям 2 вихідні після важкої перемоги над Ліллем в чемпіонаті. Мессі скористався можливістю, щоб побути в майже рідному для себе місті. 35-річний аргентинець вперше відвідує столицю Каталонії після своєї перемоги на чемпіонаті світу.

️ LEO MESSI EN BARCELONA



Pisa la ciudad condal por primera vez tras ganar el Mundial de Qatar



Leo vuelve a la que nunca ha dejado de ser su casa. Es LA IMAGEN



El PSG no juega hasta el domingo en Marsella



@tjcope @COPE @ESPORTSCOPE @partidazocope pic.twitter.com/ZDl8ytyyyF — Víctor Navarro (@victor_nahe) February 19, 2023

Нагадаємо, Мессі досі не підписав новий контракт з ПСЖ і влітку може стати вільним агентом. Раніше у Барселону літав батько Лео, але запевнив, що це не пов'язане з потенційним поверненням на Камп Ноу.

Мессі та Барселона не мають шансів: 600 мільйонів євро і несподіваний "трансферний бан" покінчили з мрією