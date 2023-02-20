Мессі скористався дозволом ПСЖ і повернувся в Барселону
Ліонель Мессі не забуває місце, де провів майже всю свою кар'єру.
Журналіст Віктор Наварро опублікував відео, як аргентинець разом з дружиною та дітьми прибув до аеропорта Барселони.
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ПСЖ дав своїм гравцям 2 вихідні після важкої перемоги над Ліллем в чемпіонаті. Мессі скористався можливістю, щоб побути в майже рідному для себе місті. 35-річний аргентинець вперше відвідує столицю Каталонії після своєї перемоги на чемпіонаті світу.
Нагадаємо, Мессі досі не підписав новий контракт з ПСЖ і влітку може стати вільним агентом. Раніше у Барселону літав батько Лео, але запевнив, що це не пов'язане з потенційним поверненням на Камп Ноу.
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