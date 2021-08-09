Вже колишній капітан "синьо-гранатових" не поспішає переїжджати в Париж, хоча там його з нетерпінням чекають.

Після відходу 34-річного аргентинця з Барселони фаворитом на підписання контракту з Мессі є ПСЖ. Очікується, що найближчим часом Ліонель прилетить у столицю Франції, але наразі сторони ще не узгодили деталі потенційної співпраці. Втім, навіть особи, наближені до паризького клубу, переконані у неминучості переходу 6-разового володаря "Золотого м'яча".

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Сотні фанатів парижан у понеділок чекали на приліт знаменитості поблизу летовища. Кожен чартерний рейс вони зустрічали несамовитими вигуками, сподіваючись побачити серед пасажирів Мессі. Чимало вболівальників зібралося і біля Парк де Пренс – домашньої арени віце-чемпіонів Франції. Деякі фанати спеціально подолали кілька сотень кілометрів, стверджує Le Parisien.

Messi has arrived in Paris pic.twitter.com/oL96v89FvN — sadatbinsadat (@sadatbinsadat) August 9, 2021

Однак їхні сподівання були марними. Аргентинець після прощальної прес-конференції не поспішає покидати рідну домівку. Ліонель із сім'єю все ще перебувають у Барселоні, а в понеділок свого багаторічного партнера відвідав Луїс Суарес, який спеціально прибув із Мадрида.

Зовнішній вигляд Мессі свідчить, що у Париж він поки не збирається. Схоже, легенда вирішив перезавантажитися від напружених останніх днів. Принаймні, у мережу потрапило відео, на якому нападник ходить у плавальних шортах поблизу власного будинку в передмісті Барселони.

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