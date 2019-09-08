"Мессі серед тренерів", – захисник Інтера розхвалив Конте

Захисник Інтера Алессандро Бастоні висловив думку щодо головного тренера команди Антоніо Конте.

"Всі захоплено відгукувалися про Конте, і тепер я отримав підтвердження, наскільки він великий. Конте – це Мессі серед тренерів. Він феноменальний, у нього неймовірні футбольні ідеї, і він завжди хоче йти в атаку. Графік тренувань у Конте дуже жорсткий, але при Гасперіні був такий же, коли я грав за Аталанту.

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Різниця була в тому, що влітку ми тренувалися в Китаї, де була неймовірна вологість, це змусило мене сильно страждати. Але необхідно відповідати зростаючому рівню гри.

Не буду заперечувати, що ми хочемо змінити розклад сил в Серії А. У нас є тренер і команда, щоб зробити це. Але ми повинні доводити це від матчу до матчу", – цитує Бастоні La Gazzetta dello Sport.

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