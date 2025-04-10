Кубок КОНКАКАФ 2025, 1/4 фіналу, матч-відповідь

Інтер Маямі – Лос-Анджелес – 3:1 (перший матч – 0:1)

Голи: Мессі, 35, 84, (пен.), Аллен, 61 – Лонг, 9

Після поразки в першій грі Інтеру Маямі необхідно було відігруватись. Початок гри вийшов зовсім не за сценарієм команди Мессі – уже на 9-й хвилині Лонг скористався рикошетом та пробив Устарі ударом зблизька – 0:1.

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А далі Лео почав знищувати суперника. Спочатку він забив зі штрафного на 31-й хвилині, але взяття воріт скасували – аргентинець пробив, поки гравці Лос-Анджелеса вибудовували стінку. Уже через 4 хвилини Мессі забив легально, протягнувши м'яч до штрафного і поціливши у дальню дев'ятку – 1:1!

Мессі та Суарес ще загрожували воротам суперника, але забив Аллен у другому таймі. У цьому випадку Лео асистував, хоча автор гола не планував того, що вийшло. Після його закидання Редондо мав замкнути головою, але не дістав, чим дезорієнтував воротаря. М'яч же залетів у ворота, хоча захисник і намагався перешкодити цьому. А наприкінці гри арбітр призначив пенальті у ворота Лос-Анджелеса за гру рукою у власному штрафному – Мессі легко переграв Льоріса ударом з позначки, залишивши французу флешбеки з фіналу ЧС-2022.

Таким чином, Інтер Маямі проходить до півфіналу турніру, а Лос-Анджелес завершує свою участь у Кубку КОНКАКАФ. Артем Смоляков потрапив до заявки на гру, але так і не вийшов на поле.

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