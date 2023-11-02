Нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі думає, що м'яч забитий у ворота Реала в сезоні 2010/11 є найкращим.

"Улюблений м'яч? Завжди говорю, що важливі голи – це ті, які забиті у фіналах Ліги чемпіонів або чемпіонату світу.

Мессі переконав приєднатися до Інтера ще одного зіркового екс-партнера

Гол, який я завжди згадую – той, що був забитий в ворота Реала, коли ми перемогли на Бернабеу 2:0 у півфіналі Ліги чемпіонів (2011 року)", – розповів аргентинець в інтерв'ю France Football.

Нагадаємо, що в сезоні 2010/11 Барселона та Реал зустрілися у півфіналі Ліги чемпіонів. В першому матчі Ліонель Мессі оформив дубль, а друга гра закінчилася внічию в 1:1. Каталонці за сумою двох матчів пройшли в фінал, де здолали Манчестер Юнайтед (3:1).

Як Мессі дебютував у Донецьку в Лізі чемпіонів – Шахтар створив історію, легенда почалася з України