"У мене багато правил. Перед сном я залишаю стіл готовим до наступного дня. Під час сніданку кожен завжди сидить на одному і тому ж місці. Кожен має своє місце за столом – діти, Антонелла, я.

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Ті, хто приходять до мене додому, мають негайно зняти взуття. Є й інші правила, але я волію про них не говорити. Я дуже простий, коли справа доходить до їжі: печиво, паста по-міланськи, шоколад, дульче де лече (прим. традиційний латиноамериканський десерт з карамелізованого молока), морозиво... Мені подобається все, що солодке, це мені підходить. Я намагаюся їсти мало, але час від часу мені це подобається

Мате? Гаряче і гірке. Раніше я пив солодке, але потім звик до гіркого. Тож сьогодні п'ю гірке мате", – цитує аргентинця tn.com.

Нагадаємо, що Мессі влітку перебрався до Інтер Маямі. За американську команду Лео зіграв в 11 матчах, в яких забив 11 голів та віддав п'ять результативних передач.

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