"Грати без вболівальників просто жахливо, відчуття неприємні. Коли не бачиш нікого на стадіоні, складається враження, що це тренування, дуже довго входиш у гру. Тому ми бачимо багато рівних матчів. Дуже складно перемогти, проти кого б ти не грав.

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Пандемія сильно змінила футбол, причому в гіршу сторону. Ми бачимо це на матчах. На щастя, після того, як це все закінчиться, люди зможуть повернутися на стадіони, все повернеться до нормального розвитку", – цитує Мессі Marca.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Ліонель провів 13 матчів, в яких відзначився 6-ма голами.

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