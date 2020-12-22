Мессі розповів, як порожні трибуни впливають на гру Барселони
Лідер Барселони Ліонель Мессі поскаржився на недоліки футболу під час пандемії.
"Грати без вболівальників просто жахливо, відчуття неприємні. Коли не бачиш нікого на стадіоні, складається враження, що це тренування, дуже довго входиш у гру. Тому ми бачимо багато рівних матчів. Дуже складно перемогти, проти кого б ти не грав.
Мессі отримав рекордний трофей "Пічічі" та поскаржився на поразку від Реала
Пандемія сильно змінила футбол, причому в гіршу сторону. Ми бачимо це на матчах. На щастя, після того, як це все закінчиться, люди зможуть повернутися на стадіони, все повернеться до нормального розвитку", – цитує Мессі Marca.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Ліонель провів 13 матчів, в яких відзначився 6-ма голами.
Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві