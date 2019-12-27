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Мессі розповів, як Ето'О мотивував його на початку кар'єри

00:43 206 Читать на русском
Мессі розповів, як Ето'О мотивував його на початку кар'єри
Ліонель Мессі / ESPN

Нападник Барселони Ліонель Мессі розповів, як колишній форвард "блаугранас" Самюель Ето'О заспокоював його після невдалих матчів на початку кар'єри.

"Пам'ятаю, як Ето'О багато разів говорив мені: "Заб'єш перший гол, і справа піде". У нього було багато моментів, але він не забивав на початку своєї кар'єри. Одного разу рахунок голам відкрився, з тих пір все і пішло.

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Бути найкращим бомбардиром в історії Ла Ліги, з огляду на те, що цей турнір означає в Іспанії, щось особливе. Думаю, це один з найкрасивіших моїх рекордів", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, що наразі аргентинський форвард має у своєму активі 432 голи у 465 матчах чемпіонату Іспанії. Свій дебютний гол у Ла Лізі аргентинець забив 5 травня 2005 року у ворота Альбасете.

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Теги
Самюель Ето'О Самюель Ето'О Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія
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