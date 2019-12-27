Мессі розповів, як Ето'О мотивував його на початку кар'єри

Нападник Барселони Ліонель Мессі розповів, як колишній форвард "блаугранас" Самюель Ето'О заспокоював його після невдалих матчів на початку кар'єри.

"Пам'ятаю, як Ето'О багато разів говорив мені: "Заб'єш перший гол, і справа піде". У нього було багато моментів, але він не забивав на початку своєї кар'єри. Одного разу рахунок голам відкрився, з тих пір все і пішло.

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Бути найкращим бомбардиром в історії Ла Ліги, з огляду на те, що цей турнір означає в Іспанії, щось особливе. Думаю, це один з найкрасивіших моїх рекордів", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, що наразі аргентинський форвард має у своєму активі 432 голи у 465 матчах чемпіонату Іспанії. Свій дебютний гол у Ла Лізі аргентинець забив 5 травня 2005 року у ворота Альбасете.

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