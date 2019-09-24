Мессі розповів, в чому полягає його суперництво з Роналду

Зірковий нападник Барселони Ліонель Мессі запевнив, що не ворогує з форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Більшість думає, що наше суперництво з Роналду виходить за рамки футболу, але це не так. У людей складається таке враження через нашу тривалу спортивну конкуренцію.

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Один з нас грає за Барселону, інший протягом довгого часу виступав за Реал. Ми постійно отримували індивідуальні нагороди. Ми обидва завжди бажаємо найкращого для наших команд і не хочемо програвати. Ось чому існує така конкуренція. І важливо, що вона залишається в межах поля", – цитує Мессі Goal.

Напередодні Мессі здобув перемогу у голосуванні за найкращого гравця року на церемонії FIFA The Best-2019.

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