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Мессі розповів про бажання повернутись у Ньюеллс Олд Бойз

17:20 543 Читать на русском
Мессі розповів про бажання повернутись у Ньюеллс Олд Бойз
Ліонель Мессі / соцмережі

Форвард Барселони Ліонель Мессі розповів про свої симпатії в Аргентині і оцінив можливість повернення на батьківщину.

"В нинішніх обставинах буде нелегко повернутися в Аргентину. Я думаю про дітей.

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Тіаго зростає і приймає рішення разом з нами. Звичайно, йому нічого не варто повернутися в Аргентину, але від цього рішення менш складним не стає. Я б з радістю пограв за Ньюеллс.

Не знаю, чому кажуть, що я вболівальник Рівер Плейт. Правда в тому, що я за Ньюеллс з дитинства, вся моя сім'я за Ньюеллс. На Сантьяго Бернабеу я приїхав просто подивитися фінал Кубка Лібертадорес, і це навряд чи станеться ще раз", – сказав Мессі TyC Sports.

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