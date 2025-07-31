Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі не стримав емоцій після повернення до складу Інтер Маямі – зірковий аргентинець різко висловився на адресу МЛС за рішення дискваліфікувати його на один матч.

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Мессі пропустив гру проти Цинциннаті (0:0), оскільки проігнорував Матч усіх зірок МЛС. Як пояснили в лізі – така неявка тягне за собою автоматичне покарання. Водночас сам Мессі категорично не згоден із таким кроком.

"Мені не дозволили змагатися. Це було складно – спека, відсутність ігрового ритму. Навіть якщо здається, що відпочинок пішов би на користь – для мене це навпаки гірше. Я потребую постійних матчів, інакше втрачаю форму. Кубок Ліг – важливий турнір. Він змінився, і тепер ми можемо отримувати від нього більше задоволення. Нам важливо обігрувати мексиканські команди, бо ми змагаємось і між собою також – на загальному рівні МЛС. Ця перемога дуже важлива", – заявив Мессі після гри з Атласом.

У дебютному матчі Інтера в Кубку Ліг аргентинець асистував двічі – на Сеговію та Марсело Вейнгандта – і допоміг здобути перемогу 2:1. Це вже 21-й результативна дія Мессі з останніх 27 голів Інтера.

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