Наставники клубів Прем'єр-ліги зробили свій вибір перед церемонією нагородження найпрестижнішої індивідуальної нагороди в році, яку вручає France Football.

У голосуванні, проведеному ТК Футбол, перемогу здобув форвард Баварії Роберт Лєвандовскі, набравши 12 голосів.

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За гравця збірної Польщі голосували Мірча Луческу, Ігор Йовічевіч, Юрій Максимов, Олександр Рябоконь, Юрій Гура, Юрій Вірт, Валерій Кривенцов, Ярослав Вишняк, Леонід Кучук, Олег Дулуб, Юрій Мороз й Ігор Леонов. Друге місце віддали лідеру Реала Каріму Бензема – його обрали Роберто Де Дзербі та Сергій Лавриненко.

А от нападник ПСЖ Ліонель Мессі отримав лишень один голос – від Віктора Скрипника. Аргентинець ділить третю сходинку із Кевіном Де Брюйне, якого своїм фаворитом назвав Остап Маркевич.

Нагадаємо, церемонія нагородження у паризькому театрі Шатле розпочалась о 21:30 за київським часом. Букмекери називали головними претендентами на "Золотий м'яч" Ліонеля Мессі та Роберта Лєвандовскі.

"Золотий м'яч-2021": онлайн-трансляція церемонії

Скріншот із трансляції ТК Футбол: