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Мессі розчарований діями Бартомеу щодо повернення Неймара

10:22 1111 Читать на русском
Мессі розчарований діями Бартомеу щодо повернення Неймара
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Лідер Барселони дуже хоче повернення Неймара і має претензії до президента клубу Жозепа Бартомеу.

Барселона щосили намагається повернути до своїх лав бразильського форварда Неймара. Проте, за інформацією Marca, Ліонель Мессі вважає, що президент клубу Жозеп-Марія Бартомеу прикладає недостатньо зусиль.

ПСЖ готовий продати Неймара Реалу, але не Барселоні

На думку аргентинця, повернення колишньої зірки "блаугранас" стане дуже важливим для команди цього сезону. Нагадаємо, сам гравець хотів би знову вдягнути синьо-гранатову футболку.

Щоправда, сам ПСЖ хотів би продати Неймара у мадридський Реал.

ПСЖ відхилив грандіозну пропозицію Реала – обмін Неймара на 100 мільйонів євро, Бейла, Хамеса та Наваса

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