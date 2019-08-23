Мессі розчарований діями Бартомеу щодо повернення Неймара

Лідер Барселони дуже хоче повернення Неймара і має претензії до президента клубу Жозепа Бартомеу.

Барселона щосили намагається повернути до своїх лав бразильського форварда Неймара. Проте, за інформацією Marca, Ліонель Мессі вважає, що президент клубу Жозеп-Марія Бартомеу прикладає недостатньо зусиль.

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На думку аргентинця, повернення колишньої зірки "блаугранас" стане дуже важливим для команди цього сезону. Нагадаємо, сам гравець хотів би знову вдягнути синьо-гранатову футболку.

Щоправда, сам ПСЖ хотів би продати Неймара у мадридський Реал.

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