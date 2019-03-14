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Мессі: Роналду виступив вражаюче

10:21 1174 Читать на русском
Мессі: Роналду виступив вражаюче
Роналду та Мессі / Sports Illustrated

Нападник Барселони Ліонель Мессі прокоментував хет-трик його одвічного суперника Кріштіану Роналду у ворота мадридського Атлетіко в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

Ліонель Мессі став гравцем матчу з двома голами і двома асистами, коли Барселона розтрощила Ліон (5:1). Днем раніше Роналду відзначився хет-триком у воротах Атлетіко і таким чином вивів Ювентус в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів

"Те, що зробили Кріштіану Роналду і Ювентус, було вражаючим. Я думав, що Атлетіко буде жорсткішим", сказав Ліонель в інтерв'ю виданню Marca.

Мессі та його товариші по Барселоні незабаром дізнаються, чи зустрінуться вони з Роналду і Ювентусом у наступному раунді, але аргентинець зараз не думає про це.

Барселона на класі розгромила Ліон і стала єдиним іспанським клубом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Всі суперники складні. Аякс, наприклад, показав, що вони дивовижна молода команда, і вони нікого не бояться", поділився Мессі.

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Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ювентус - Атлетіко
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