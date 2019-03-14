Мессі: Роналду виступив вражаюче

Нападник Барселони Ліонель Мессі прокоментував хет-трик його одвічного суперника Кріштіану Роналду у ворота мадридського Атлетіко в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліонель Мессі став гравцем матчу з двома голами і двома асистами, коли Барселона розтрощила Ліон (5:1). Днем раніше Роналду відзначився хет-триком у воротах Атлетіко і таким чином вивів Ювентус в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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"Те, що зробили Кріштіану Роналду і Ювентус, було вражаючим. Я думав, що Атлетіко буде жорсткішим", – сказав Ліонель в інтерв'ю виданню Marca.



Мессі та його товариші по Барселоні незабаром дізнаються, чи зустрінуться вони з Роналду і Ювентусом у наступному раунді, але аргентинець зараз не думає про це.

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"Всі суперники складні. Аякс, наприклад, показав, що вони дивовижна молода команда, і вони нікого не бояться", – поділився Мессі.