У списку кандидатів на нагороду найкращому гравцю за період з 2001 по 2020 роки за версією Globe Soccer Award опинились Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Мохамед Салах та Роналдінью. Додамо, що це список із фіналістів голосування, у якому брала участь значно більша кількість футболістів, у тому числі й Андрій Шевченко.

Шевченко претендує на звання найкращого футболіста XXI століття

Серед тренерів за цей період відібрались такі претенденти: Жозе Моурінью, Хосеп Гвардіола, Зінедін Зідан та сер Алекс Фергюсон, а на звання найкращого клубу ХХ сторіччя – Барселона, Реал, Баварія та Аль-Ахлі із Каїра. Також, Мессі і Роналду претендують на нагороду найкращому гравцю поточного року – конкуренцію їм складе Роберт Лєвандовскі.

Globe Soccer Awards – нагорода, заснована Європейською асоціацією клубів (ECA) і Європейською асоціацією футбольних агентів (EFAA). Вручається вже 11-й рік поспіль. Церемонія нагородження переможців зазвичай відбувається у Дубаї.

Зустріч Мессі з Роналду, пан або пропав для Шахтаря і Динамо, трилер у "групі смерті" – інтриги та розклади на фініші ЛЧ