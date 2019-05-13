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Мессі, Роналдінью та інші – Вербіч назвав свою команду мрії

13 травня 08:00 673 Читать на русском
Мессі, Роналдінью та інші – Вербіч назвав свою команду мрії
Беньямін Вербіч / ФК Динамо Київ

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербіч назвав свою команду мрії, яка складається переважно з гравців минулого покоління.

Беньямін Вербіч склав власну команду мрії, повідомляє 1927.kiev.ua. У списку присутні гравці переважно минулого покоління.

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Голкіпер: Джанлуїджі Буффон

Захисники: Роберто Карлос, Паоло Мальдіні, Карлес Пуйоль, Дані Алвес

Півзахисники: Андрес Іньєста, Хаві, Зінедін Зідан

Нападники: Роналдінью, Роналдо, Ліонель Мессі

Наразі Вербіч відновлюється після важкої травми, отриманої в матчі 25 туру УПЛ проти Шахтаря (0:0).

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