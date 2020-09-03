Мессі ризикує залишитись в Барселоні – ЗМІ дають розкішні шанси на користь клубу
10:35 - Читать на русском
Схоже, що сага з ймовірним відходом Ліонеля Мессі близька до завершення.
"90%, що Мессі залишиться у Барселоні на наступний сезон. Остаточне рішення може бути ухвалено вже 3 вересня", – цитує аргентинського журналіста Мартіна Аревало низка іспанських ЗМІ.
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Варто відзначити, напередодні батько Ліонеля провів зустріч з президентом Барселони Жозепом Бартомеу.
Нагадаємо, 33-річний Ліонель мав намір покинути Барсу на правах вільного агента, в той час як клуб наполягав на клаусулі у 700 млн євро.
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