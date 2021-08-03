Барселона поки не може заявити Ліонеля Мессі на Ла Лігу.

Ліонель Мессі може вдосталь насолодитись проведенням часу зі своєю сім'єю, адже стартові поєдинки Ла Ліги Барселона ризикує провести без його участі, повідомляє Cuatro.

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Щоб підписати новий контракт з 34-річним аргентинцем, каталонці повинні розвантажити зарплатну відомість завдяки продажу Грізманна та Коутінью, а цей процес потребує додаткового часу. Дедлайн для Барси встановлений до завершення літа, а старт сезону запланований вже на 15 серпня.

Нагадаємо, з 30 червня Мессі офіційно залишається вільним агентом.

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