ПСЖ підходить до старту плей-офф Ліги чемпіонів зовсім не в ідеальних кондиціях.

Кіліан Мбаппе точно пропустить перший матч проти Баварії, а тепер до його компанії може приєднатись Ліонель Мессі.

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Після кубкового поєдинку проти Марселя (1:2) аргентинець поскаржився на дискофморт у колінах, інформує інсайдер Гастон Едул. Обстеження не виявило жодних серйозних пошкоджень, але навряд чемпіон світу зіграє у матчі Ліги 1 проти Монако. Якщо біль Мессі не зникне, то є ризик пропустити ще й першу гру проти Баварії.

Нагадаємо, ПСЖ прийматиме мюнхенців 14 лютого, а матч-відповідь запланований на 8 березня.

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