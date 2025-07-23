Ліонель Мессі може пропустити матч всіх зірок МЛС проти символічної збірної чемпіонату Мексики, який вже є традиційним.

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Як повідомляє Marca, форвард Інтера Маямі Ліонель Мессі не взяв участь в жодному з тренувань перед зустріччю і може пропустити гру, за що ризикує отримати покарання. Згідно з регламентом МЛС, якщо гравець пропускає матч без суттєвої причини, то має отримати дискваліфікацію на одну гру в чемпіонаті. Саме так сталося у 2018 році зі Златаном Ібрагімовічем, коли він грав за Лос-Анджелес Гелаксі.

Нагадаємо, що матч зірок запланований на 24 липня. Початок гри о 4 ранку за київським часом.

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