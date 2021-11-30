Форвард ПСЖ Ліонель Мессі та хавбек парижан Леандро Паредес можуть пропустити поєдинок 16-го туру чемпіонату Франції проти Ніцци.

Аргентинці пропустили сьогоднішнє тренування ПСЖ через симптоми гастроентериту – запального захворювання шлунка та тонкої кишки, повідомляє Get French Football News.

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Зазначається, що Мессі та Паредес можуть не зіграти у матчі проти Ніцци, який запланований вже на завтра, 1 грудня.

Додамо, що Ліонель вчора всьоме у своїй кар'єрі виграв "Золотий м'яч", випередивши у голосуванні Роберта Лєвандовскі та Жоржінью. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

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