Мессі радів перемозі на ЧС-2022 в обіймах матері – емоційне відео
21:25 - Читать на русском
Селія Марія Куччіттіні привітала сина з головним трофеєм у кар'єрі прямо на полі.
Мессі виграв чемпіонат світу з Аргентиною, перестрілявши Францію по пенальті. Довгоочікуваний успіх для Ліонеля зі збірною, емоції серед аргентинців зашкалюють.
Мессі визнаний найкращим гравцем ЧС-2022
На поле вибігла в сльозах щастя мама Мессі. Капітан "альбіселестес" зі щирою посмішкою зустрів маму та надовго завис в обіймах.
Мессі відзначився дублем у фіналі ЧС-2022 і став найкращим гравцем турніру. Це другий трофей для Лео в збірній – раніше він вигравав Копа Амеріка-2021.
ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті
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