Селія Марія Куччіттіні привітала сина з головним трофеєм у кар'єрі прямо на полі.

Мессі виграв чемпіонат світу з Аргентиною, перестрілявши Францію по пенальті. Довгоочікуваний успіх для Ліонеля зі збірною, емоції серед аргентинців зашкалюють.

Мессі визнаний найкращим гравцем ЧС-2022

На поле вибігла в сльозах щастя мама Мессі. Капітан "альбіселестес" зі щирою посмішкою зустрів маму та надовго завис в обіймах.

Мессі відзначився дублем у фіналі ЧС-2022 і став найкращим гравцем турніру. Це другий трофей для Лео в збірній – раніше він вигравав Копа Амеріка-2021.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті