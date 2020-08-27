Найближчими днями 33-річний аргентинець організує публічний виступ, на якому розкриє свої плани, стверджує Goal.

"Це буде драма": Рівалдо прогнозує великі проблеми Барселони, якщо Мессі відпустять безкоштовно

Мессі збирається пояснити вболівальникам Барселони, чому він вирішив покинути клуб після 20 років вірності. Лео навмисне мовчав з моменту ганебного вильоту від Баварії (2:8) в Лізі чемпіонів, щоб не створювати зайвого тиску. Втім, форвард вже сповістив Барселону про бажання змінити клуб у нинішнє трансферне вікно.

Нагадаємо, головним претендентом на Ліонеля Мессі вважається Манчестер Сіті, який нібито готовий платити аргентинцю 100 млн євро на рік.

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