У четвер, 19 січня, відбудеться спаринг між ПСЖ і командою, що складається з найкращих гравців саудівських команд – Аль-Нассра, нового клубу Кріштіану Роналду, і Аль-Хіляля. Напередодні матчу Туркі аль-Шейх, радник королівського двору та голова управління розваг Саудівської Аравії, запустив аукціон. Головним лотом став квиток на матч із VIP-привілеями.

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Мушраф аль-Гамді, саудівський бізнесмен і генеральний директор групи нерухомості AqarOne, виграв квиток, зробивши ставку в 10 мільйонів реалів (приблизно 2,7 мільйона доларів), повідомляє L'Equipe. Ці гроші підуть до саудівської державної благодійної організації Ehsan. "Золотий квиток" дасть змогу своєму власнику не тільки подивитися матч у VIP зоні, а й зустрітися з зірками в роздягальні після гри.

Нагадаємо, що Мессі та Роналду зіграють один проти одного вперше з 2020 року. Очікується, що цей спаринг може стати однією з останніх можливостей побачити легенд футболу в статусі суперників безпосередньо на футбольному полі.

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