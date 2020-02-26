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Мессі простим рухом пошив у дурні двох захисників Наполі – момент дня в Лізі чемпіонів

08:50 973 Читать на русском
Мессі простим рухом пошив у дурні двох захисників Наполі – момент дня в Лізі чемпіонів
Мессі та Грізманн / Getty Images

Форвард Барселони Ліонель Мессі запам'ятався ефективними індивідуальними діями в матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1).

30’ Дріс Мертенс
 
Антуан Грізманн 57’
Артуро Відаль 89’
30’ Дріс Мертенс
57’ Антуан Грізманн
89’ Артуро Відаль

Мессі розганяв швидку атаку Барселони, коли опинився в оточенні Демме та Максімовіча поблизу штрафного майданчика Наполі.

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Аргентинець досить легко розібрався одразу з двома гравцями, просто підібравши м'яч під себе. Саме цей обіграш обраний моментом ігрового дня за версією УЄФА.

Нагадаємо, Наполі розписав нічию у домашньому поєдинку проти Барселони (1:1). Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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Ліга чемпіонів Наполі - Барселона Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Нікола Максімовіч Нікола Максімовіч Наполі Наполі Відеоновини Дієго Демме Дієго Демме
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