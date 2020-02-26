Мессі простим рухом пошив у дурні двох захисників Наполі – момент дня в Лізі чемпіонів

Форвард Барселони Ліонель Мессі запам'ятався ефективними індивідуальними діями в матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1).

Мессі розганяв швидку атаку Барселони, коли опинився в оточенні Демме та Максімовіча поблизу штрафного майданчика Наполі.

Наполі – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Аргентинець досить легко розібрався одразу з двома гравцями, просто підібравши м'яч під себе. Саме цей обіграш обраний моментом ігрового дня за версією УЄФА.

Нагадаємо, Наполі розписав нічию у домашньому поєдинку проти Барселони (1:1). Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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