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Мессі пропустив тренування Барселони через травму

22:01 14 Читать на русском
Мессі пропустив тренування Барселони через травму
Ліонель Мессі / соцмережі

Форвард Барселони Ліонель Мессі не брав участі у тренуванні команди.

Мессі пропустив тренування Барселони, повідомляє AS. У форварда проблеми з пахом, через що він не грав у спарингу збірної Аргентини проти Марокко.

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Ця проблема турбує аргентинця ще з грудня. Також у нього забій правої ноги, який він отримав під час тренування. Таким чином, Ліонель займався в тренажерному залі.

Саме Мессі блискучим ударом зі штрафного відкрив рахунок у важкому матчі з Еспаньйолом (2:0) у рамках 29 туру Ла Ліги.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія
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