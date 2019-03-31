Мессі пропустив тренування Барселони через травму

Англія — 21:58 2620
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Ліверпуль – Тоттенхем: Робертсон і ТАА вивели Клоппа на вершину АПЛ, Салах героєм завершив невдалий матч
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Збірна України U-17 поступилась Іспанії та не змогла вийти у фінальну частину Євро-2019Збірна України — 18:11 842
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"Комфортно захищався, але незвично для себе помилявся": британські ЗМІ оцінили Зінченка у матчі з ФулхемомАнглія — 16:13 2895
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Динамо отримає за Че Че 5,5 мільйонів євро, – ЗМІУкраїна — 13:51 1610
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Золоті "нульові": Мессі "возить" Зубова, як пацана, Роналду стібеться з Росії і ще 23 фото "старої школи"Овертайм — 13:00 7560