Нападник Барселони Ліонель Мессі може пропустити півфінал Суперкубка Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Аргентинець був відсутнім на передматчевому тренуванні Барселони через пошкодження двоголового м'яза стегна лівої ноги.

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Наставник Барселони Рональд Куман на прес-конференції відзначив проблеми Мессі після матчу із Гранадою, повідомляє AS. Тренер може поберегти свою головну зірку та випустити замість Лео Трінкау або Брейтвейта.

До слова, Мессі провів 21 матч у складі Барселони у поточному сезоні, записавши до свого активу 14 голів та 6 асистів.

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