Ліонель Мессі навіть не поїхав з командою на гостьовий матч проти Реймса, інформує прес-служба столичного клубу.

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У 35-річного аргентинця виникли незначні проблеми литкового м'язу, тому його вирішили поберегти. Мбаппе також не тренувався кілька днів через застуду, але встиг відновитися. Чемпіон світу вирушив на виїзд, хоча його можуть і не випустити на поле. В лазареті ПСЖ залишаються Преснель Кімпембе, Нуну Мендеш і Ренату Санчеш.

Додамо, що команда Крістофа Гальтьє очолює турнірну таблицю Ліги 1, а Реймс плететься у зоні вильоту.

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