Команда Ліонеля Скалоні вже гарантувала собі участь у 1/4 фіналу турніру. Аргентина набрала шість очок, обігравши Канаду (2:0) та Чилі (1:0). "Абіселесте" мають зіграти ще з Перу на груповому етапі. Цю зустріч пропустить Ліонель Мессі.

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Як повідомляє журналіст Гастон Едуль, 37-річний форвард Інтер Маямі сьогодні має пройти медичне обстеження. У матчі з Чилі Мессі отримав м'язове ушкодження. Очікується, що гравець у будь-якому разі пропустить матч проти перуанців, щоб краще підготуватися до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що за два тури групового етапу Ліонель Мессі записав у свій актив одну результативну передачу.

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