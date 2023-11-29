Мессі покинув Барселону влітку 2021 року і роздумував над місцем продовження кар'єри. Як інформує відомий футбольний журналіст і письменник Марті Перарнау у своїй новій книжці "Боже, бережи Пепа", за рік до цього, у 2020 році, аргентинський форвард хотів продовжити свої виступи під керівництвом Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті, проте каталонський наставник переконав Мессі в тому, що Манчестер буде не ідеальним місцем для життя його родини.

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"Тут постійно йде дощ", – сказав Ліонелю Гвардіола. Зрештою після кількох годин обговорення двоє чоловіків вирішили не оформляти співпрацю. За рік Мессі покинув Барселону і підписав контракт із ПСЖ, у якому, за власним зізнанням, не був щасливим. Наразі Мессі захищає кольори Інтера Маямі.

Каталонський журналіст Перарнау написав третю книгу про Гвардіолу, яка днями вийшла в Іспанії та Англії. Раніше він написав книги "Герр Пеп" ("Пеп: конфіденційно) і "Еволюція Гвардіоли".

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