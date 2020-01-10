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Мессі прокоментував виліт Барселони із Суперкубка Іспанії – аргентинець став на захист Вальверде

09:33 813 Читать на русском
Мессі прокоментував виліт Барселони із Суперкубка Іспанії – аргентинець став на захист Вальверде
Ліонель Мессі / Getty Images

Нападник Барселони Ліонель Мессі поділився думками щодо результату півфіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіко (2:3).

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Нам потрібно вдосконалити багато речей, і ми це усвідомлюємо, але сьогодні ми були за крок, щоб уникнути поразки.

Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Ми усвідомлюємо, що не граємо так, як хотілося б, так, як ми можемо. Цього року ми постараємося продовжувати шлях так, як сьогодні, але не будемо робити дитячих помилок, яких ми припустились. Коли команда програє і не досягає цілей, це нормально, що люди починають говорити про тренера. Ми повинні бути згуртованішими, ніж будь-коли, бути сильною командою і рухатися вперед.

Так, ми впевнені у своєму тренері, все ще працюємо і намагаємось вдосконалитись. Зараз у нас буде більше днів, щоб підготуватися до наступної гри і подумати про друге коло Прімери, яке у нас попереду. Ми перші в лізі, хоча не всі ігри були хорошими. Ми будемо намагатися вдосконалювати свою гру, щоб не відставати", – наводить слова Мессі Marca.

Барселона – Атлетіко: (не)справедлива перемога "матрацників", класичне фіаско імені Вальверде та провальний арбітраж

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Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Іспанія Суперкубок Іспанії Барселона - Атлетіко Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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