Мессі прокоментував виліт Барселони із Суперкубка Іспанії – аргентинець став на захист Вальверде

Нападник Барселони Ліонель Мессі поділився думками щодо результату півфіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіко (2:3).

"Нам потрібно вдосконалити багато речей, і ми це усвідомлюємо, але сьогодні ми були за крок, щоб уникнути поразки.

Барселона – Атлетіко – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Ми усвідомлюємо, що не граємо так, як хотілося б, так, як ми можемо. Цього року ми постараємося продовжувати шлях так, як сьогодні, але не будемо робити дитячих помилок, яких ми припустились. Коли команда програє і не досягає цілей, це нормально, що люди починають говорити про тренера. Ми повинні бути згуртованішими, ніж будь-коли, бути сильною командою і рухатися вперед.

Так, ми впевнені у своєму тренері, все ще працюємо і намагаємось вдосконалитись. Зараз у нас буде більше днів, щоб підготуватися до наступної гри і подумати про друге коло Прімери, яке у нас попереду. Ми перші в лізі, хоча не всі ігри були хорошими. Ми будемо намагатися вдосконалювати свою гру, щоб не відставати", – наводить слова Мессі Marca.

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